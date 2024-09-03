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Eylül ayı kira artış tavanı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklamasıyla birlikte eylül ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Buna göre, kira artış oranı yüzde 64.91 oldu.

Ekonomi
  • 03.09.2024 10:17
  • Giriş: 03.09.2024 10:17
  • Güncelleme: 03.09.2024 10:20
Kaynak: İHA
Eylül ayı kira artış tavanı belli oldu

Eylül ayı için kira artış oranı yüzde 64.91 olarak gerçekleşti.

2024 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte eylül ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu.

Eylül ayı kira artış tavanı yüzde 64.91 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.

TÜİKe göre enflasyon ağustos ayında hız kesti
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