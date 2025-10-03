Eylül ayı zam şampiyonu üniversite eğitim ücretleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,23 oranında arttı. Açıklanan rakamların ardından, eylülde fiyatı en çok artan ve en çok düşen ürünler de belli oldu.

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

TÜİK verilerine göre Eylül 2025’in zam şampiyonu üniversite eğitimi oldu. Üniversite ücretlerinde aylık bazda yüzde 61,67 oranında artış kaydedildi. Bunu, öğrenci yurtlarını da kapsayan diğer konaklama hizmetleri (yüzde 36,62) izledi.

Listede dikkat çeken diğer ürün ve hizmetler ise şöyle:

Yumurta: yüzde 19,84

Taze balık: yüzde 19,16

Şehir içi otobüs yolcu taşımacılığı: yüzde 13,45

Taze sebzeler (patates hariç): yüzde 11,95

Tavuk eti: yüzde 11,82

Çocuk bakım hizmetleri (kreş): yüzde 10,81

Sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı): yüzde 9,63

Tereyağı: yüzde 8,45

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER

Eylül ayında bazı ürün ve hizmetlerde ise dikkat çeken düşüşler görüldü. Listenin başında uçak bileti ücretleri var. Havayolu ile yolcu taşımacılığı fiyatlarında aylık bazda yüzde 17,29 düşüş kaydedildi.

Fiyatı en çok gerileyen diğer ürünler ise şöyle sıralandı: