Eylül ayında 396 şiddet çağrısı: Fail yine en yakındaki erkek

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) “Ev İçi Acil Yardım Hattı Eylül 2025 Veri ve Analiz Raporu”na göre, 1-30 Eylül arasında hattın 396 çağrı aldığı, ihbar edenlerin yüzde 89.7’sinin kadın olduğu ve ihbar nedeninin en çok fiziksel ve psikolojik şiddet olduğu belirtildi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), “Ev İçi Acil Yardım Hattı Eylül 2025 Veri ve Analiz Raporu”nu yayımladı.

Raporda, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında hatta 396 çağrı geldiği belirtildi. Bu çağrıların da 41’nin İstanbul’dan, 19’u Ankara, 6’sının da Kocaeli ve İzmir'den geldiği tespit edildi.

23 ÇAĞRIDA SIĞINMA TALEBİNDE BULUNULDU

Raporda, 2025 eylül ayı içerisinde ihbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 76 şiddet vakasının 53'ü ev içi şiddet, 27'sinin kadınların resmi nikahlı oldukları erkekler tarafından maruz bırakıldıkları şiddetin ihbarı olduğu bilgisine yer verildi.

23 çağrıda kadınların sığınma evi talebinde bulundukları ve acil müdahale gerektiren 1 ihbar olduğuna dikkatin çekildiği raporda; 58 çağrıya hukuki bilgilendirme yapıldığı, 29 çağrının karakola, 5 çağrının ise barolara yönlendirildiği bildirildi.

EN ÇOK ÇAĞRI 'AİLE İÇİNDEN'!

Saldırgan dağılımlarının da en yüksek yüzde 37.3 oranıyla evli olduğu erkek, yüzde 11.4 erkek arkadaş, yüzde 7.8 aile ve baba tarafından uygulandığı da tespit edildi.

Eylülde hatta gelen ihbarlarda yaş aralığının oranlarına bakıldığında 19-30 yaş arasında yüzde 48.4, 31-40 yaş arasında yüzde 19, 41-48 yaş arasında yüzde 19, 16-18 yaş grubundan da yüzde 13.6 çağrı alındığı bildirildi.

Gelen ihbarların yüzde 89.7’si kadınlar tarafından, yüzde 5.3’ünün de erkekler tarafından yapıldığının belirtildiği raporda, ihbarlarda şiddet vakalarının çoğunun fiziksel ve psikolojik şiddet olduğu vurgulandı.

18 YILDA 99 BİN 98 ÇAĞRI

Bu kapsamda çağrıların şiddet türlerine göre dağılımının yüzde 40.10'unun psikolojik, yüzde 32.10'unun fiziksel, yüzde 9.88'nin ekonomik, yüzde 9.87'sinin sosyal ve yüzde 7.41'inin cinsel şiddet olduğu vurgulandı.

Ayrıca hatta 15 Ekim 2007 itibarıyla toplamda 99 bin 98 çağrı aldığı da raporda yer aldı.

1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında hatta 328 çağrı gelmişti. İhbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 79 şiddet vakasının 55’i ev içi şiddet ihbarıydı. Bu vakaların 33’ü kadınların resmi nikahlı oldukları erkekler tarafından maruz bırakıldıkları şiddetin ihbarlarıyken, 30 çağrı sığınma evi talebinde bulunmuştu.

"KADINLAR EN ÇOK EN YAKINLARINDAKİ ERKEKLER TARAFINDAN ŞİDDETE UĞRAMAKTADIR"

Raporda şunlar kaydedildi: