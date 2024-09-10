Eylül ayında hangi balıklar yenir? Eylül ayında hangi balıklar tazedir?

1 Eylül itibariyle 2024 yılının balık avı sezonu açıldı. Taze ve iyi balık yemek isteyen yurttaşlar ise Eylül ayında hangi balıklar yenir sorusunu araştırıyor. Av sezonunun açılmasıyla birlikte düşen balık fiyatlarıyla birlikte Eylül ayında hangi balıklar tazedir sorusu yurttaşlar için önem arz ediyor. Peki, Eylül ayında hangi balıklar yenir? Eylül ayında hangi balıklar tazedir?

EYLÜL AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR? EYLÜL AYINDA HANGİ BALIKLAR TAZEDİR?

Eylül ayı itibariyle yenilebilecek taze balıklar listesi şu şekilde:

Lüfer

Kolyoz

İzmarit

Barbunya

Çinekop

Çipura

Kılıç

Kırlangıç

Palamut

İstavrit

BALIĞIN FAYDALARI

Balık omega 3 yağ asitleri, A ve D vitaminleri, çinko, selenyum ve iyot gibi vücut için gerekli olan mineralleri içinde bulundurduğunda tüketilmesi oldukça faydalıdır. Balık yemenin en bilindik faydaları arasında; sağlıklı diş etlerinin oluşması, saçların daha sağlıklı ve dayanıklı uzaması, metabolizmayı ve beyni güçlendirmesi ve kalp krizinin önlenmesinde önemli rol oynar.