Eylül’de kredi kartıyla ödemeler yüzde 79 arttı

EKONOMİ SERVİSİ

Kartlı ödemeler eylülde 1,45 trilyon lira oldu. Eylül ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız gerçekleşti.

İnternetten kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artarak 428,5 milyar liraya yükseldi. Bankalar arası Kart Merkezi (BKM), Eylül ayına ilişkin verilerini açıkladı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Eylül’de yapılan ödeme tutarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artarak 1 trilyon 449,4 milyar lira oldu.

Buna göre, Eylül ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 127,2 milyon, banka kartı sayısı 192,8 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 103,1 milyon oldu. Söz konusu veriler geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 13'lük, banka kartı sayısında yüzde 5'lik, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 22'lik artış yaşandı.

Eylülde toplam kart sayısı ise 423,1 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi. İnternetten kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artarak 428,5 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu.