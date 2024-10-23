Eylülde trafiğe en çok motosiklet kaydedildi

Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 artarak 212 bin 451’e yükseldi. Söz konusu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 35,3 artışla 3 bin 338’e çıktı. Böylece trafikteki taşıt sayısı, eylülde 209 bin 113 artış kaydetti.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,8’ini motosiklet, yüzde 29,5’ini otomobil, yüzde 7,9’unu kamyonet, yüzde 2,9’unu traktör, yüzde 1,6’sını kamyon, yüzde 0,9’unu minibüs, yüzde 0,3’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 28,4, traktörde yüzde 5,2, motosiklette yüzde 4,3 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 52,4, otobüste yüzde 17,1, otomobilde yüzde 5,3, kamyonette yüzde 4,8 ve kamyonda yüzde 1,7 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların eylülde yıllık değişimlerine bakıldığında, minibüste yüzde 54,2, motosiklette yüzde 27,4, otobüste yüzde 16,6 artış olurken özel amaçlı taşıtta yüzde 31,6, traktörde yüzde 15,9, otomobilde yüzde 14,9, kamyonda yüzde 3,8 ve kamyonette yüzde 3,7 azalış görüldü. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,85 artarak 28 milyon 183 bin 745’ten 30 milyon 678 bin 293’e yükseldi.