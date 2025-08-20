Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Olay, Gölbaşı ilçesi Karataş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlardan gelen yangın ihbarı üzerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, ekipler ağaçlık alanda süren yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor.