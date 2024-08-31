EYT düzenlemesi yarın yürürlüğe girecek

Emeklilikte yaşa takılanlardan (EYT) emekli olup aynı işyerinde çalışanlar için işverene sağlanan prim desteği yarın kalkacak. Vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin 28 Temmuz’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasaya göre, EYT emeklisi olup çalışmaya devam edenler için işverenlere sağlanan yüzde 5 oranındaki destek primi kaldırılacak.

Kanunun 30’uncu maddesi gereği Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 95’inci madde de kaldırılacak. EYT yasasının çıktığı 1 Mart 2023 tarihinden bu aya dek Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanan primi artık işveren ödeyecek. 1 Eylül itibarıyla EYT’li çalışanlar için işverenler, asgari ücret üzerinden aylık bin 13 lira daha fazla sosyal güvenlik primi ödeyecek.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yüzde 2,5’e yükselecek. Kanunun 28’inci maddesi uyarınca prim oranları eylül ayında değişecek. İşveren, her bir çalışan için en az 50 lira (asgari ücret) daha fazla prim ödeyecek.