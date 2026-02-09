Eyüp Aksu koltuğunu kaybetti

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nda (İTEO) 2018 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Eyüp Aksu, koltuğunu kaybetti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı seçimleri, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Seçim sonuçlarıyla birlikte uzun süredir görevde bulunan Eyüp Aksu dönemi sona erdi.

Yaklaşık 20 bin taksi plakası sahibini ilgilendiren seçimde İsmet Dalcı, Davut Hanoğlu ve iki dönemdir başkanlık görevini yürüten Eyüp Aksu yarıştı.

Oylamada 2 bin 455 oyu ile İsmet Dalcı galip gelirken, Eyüp Aksu 1461 oy aldı.

Oylamada Davut Hanoğlu ise 74 oy aldı.

Oylama sonucunda ipi göğüsleyen isim İsmet Dalcı oldu.

AKSU YÖNETİMİ İBRA EDİLMEDİ

Seçimli genel kurulda ayrıca Aksu yönetimi üyelerin onayını alamayarak ibra edilmedi.

Dalcı, seçim sürecinde yaptığı açıklamalarda taksi plakalarının değer kaybına dikkat çekerek, yeni dönemde plakaların değerini artırmaya yönelik adımlar atılacağını savunmuştu.

Seçimin ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Görev süresince Odamıza hizmet eden Sayın Eyüp Aksu ve yönetim kuruluna katkılarından dolayı teşekkür eder, görevi devralan Sayın İsmet Dalcı ve yönetim kuruluna başarılar dileriz. Seçim sonuçlarının; Odamıza, Esnafımıza ve İstanbul halkına hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz.”