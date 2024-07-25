Eyüp Aksu, taksi zammını beğenmedi: "Kontak kapatırız"

İstanbul'da taksi ücretine yüzde 22,19 oranında zam yapılırken, oranın yüzde 30 olmasını isteyen Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Bu maliyetlerle kontak kapatırız" dedi.

İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 22,19 zam yapıldı. Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı.

İstanbul'daki taksi sorununun çözülmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından getirilen önerileri reddetmesi ve kontak kapatma tehditleriyle tanınan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, son zam oranlarına da itiraz etti.

EYÜP AKSU: KONTAK KAPATIRIZ

CNBC-e'ye konuşan Eyüp Aksu, "Esnafı hiçe sayan teklifi kabul etmiyoruz. Bu maliyetlerle kontak kapatırız" dedi.

Otobüs esnafı ise “Bu maliyetlerle klima bile açamayız yolcularla kavga etmek zorunda kalırız” açıklamasını yaptı.

Buna göre taksiciler karardan yüzde 30 zam isterken, İBB ise teklifini yüzde 19'a yükseltti. Müzakerelerin sonuç vermemesi nedeniyle ilk oran olan yüzde 13, UKOME oylamasında kabul edildi.