Eyüp Aydın, Galatasaray'a dönüyor

Sezon başında 100 bin euro kiralama bedeliyle Samsunspor’a kiralanan Eyüp Aydın için yol ayrımı ihtimali güçleniyor.

Karadeniz ekibinin 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisini alma fikrini değerlendirdiği öğrenilirken, Eyüp Aydın cephesinde ise memnuniyetsizlik öne çıkıyor.

Genç futbolcunun, Başakşehir karşılaşmasında tribünlerden gelen tepkiler sonrası moral olarak zorlandığı, yaşanan protestoların ardından Samsun’dan ayrılmayı düşündüğü ifade ediliyor.

Islıklanmasının ardından duygusal anlar yaşayan Eyüp Aydın’ın, bu ortamda geleceğine dair yeniden değerlendirme yaptığı belirtiliyor.

BERKAN KUTLU’YA BAĞLI

Eyüp Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği ise büyük ölçüde Berkan Kutlu’nun durumuna bağlı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Berkan Kutlu’ya yurt içi ve yurt dışından ilgi olduğu belirtilirken, Galatasaray yönetiminin oyuncuyu bonservis bedeli olmadan göndermeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Sarı-kırmızılılar, bu transferden ekonomik bir kazanım elde etmeyi hedefliyor.

Berkan Kutlu’nun takımdan ayrılması durumunda ise, Eyüp Aydın’ın kiralıktan geri çağrılması ve Galatasaray kadrosuna dahil edilmesi seçeneği masada yer alıyor.