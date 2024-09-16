"Eyüp Sabri Tuncer'in bazı ürünleri Avrupa’da toplatılıyor" iddiası: Açıklama geldi

Türkiye'nin ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'in bazı ürünlerinin Avrupa’da toplatıldığı iddiası sonrası markadan açıklama geldi.

Eyüp Sabri Tuncer resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Sosyal medyada yayılan yanıltıcı/eksik bilgilerle ilgili saldırılar için gerekli görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılacağı ve bu asilsiz iddialara karşı hukuki süreç başlatılacağı" duyuruldu.

Asırlık kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'in bazı ürünlerinin Avrupa Birliği tarafından toplatılmasına karar verildiği, kararın nedeni olarak ise 'hamilelere ve anne karnındaki bebeklere zarar vermesi'nin gerekçe gösterildiği iddia edilmişti.

NTV'nin haberine göre; yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Müşterilerimiz,

Eyüp Sabri Tuncer olarak, ürünlerimizin güvenliği ve yasal düzenlemelere uygunluğu her zaman önceliğimizdir.

1 Mart 2022 itibarıyla, Avrupa Birliği'nde Butylphenyl Methylpropional (Lilial) adlı bileşenin kozmetik ürünlerde piyasaya arzı yasaklanmıştır. Tüm Avrupa firmaları gibi bizler de bu düzenlemeye tamamen uyduğumuzu ve ürünlerimizde bu maddeyi kullanmadığımızı belirtmek isteriz.

Markamız, bu yasağa uygun olarak formüllerini güncellemiş ve Mart 2022'den önce bu bileşeni içeren ürünlerin satışını durdurmuştur. Şu an piyasada bulunan ürünlerimiz, güvenli ve en yüksek kalitededir. Ayrıca, sosyal medyada yayılan yanıltıcı/eksik bilgilerle ilgili saldırılar için gerekli görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılacağını ve bu asilsiz iddialara karşı hukuki süreç başlatılacağını kamuoyuna duyururuz.

Markamıza duyduğunuz güven ve destek için teşekkür ederiz. 100 yıllık tecrübemizle, her zaman sağlığınızı ön planda tutarak, Avrupa Birliği kriterlerine uygun ürünler üretmeye devam ediyoruz. Saygılarımızla."