Eyüplü yurttaşlar bir araya geldi: Geleceğimiz için direnmeye devam edeceğiz

İstanbul Eyüp’te “Kayyumlara, kadın cinayetlerine, bebek ölümlerine, yoksulluğa karşı insanca yaşam için” basın açıklaması gerçekleştirildi.

Eyüp Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar, “Sağlıkta ticaret ölüm demektir”, “Yoksulluğa karşı insanca yaşam”, “Jin jiyan azadi”, “Kadın cinayetleri politiktir”, “Parasız sağlık parasız eğitim” ve “Sağlıkta ticaret ölüm demektir” yazılı dövizler taşıdı.

Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyumların atanması ile kadın ve çocuk cinayetlerini protesto eden yurttaşlar, sağlıkta ve eğitimde ticarileşmenin ölümlerin önünü açtığını kaydetti.

Eyüp Demokrasi Platformu imzasıyla hazırlanan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizde en temel insan hakkı olan seçme ve seçilme hakkının dahi yok sayıldığı bir süreçten geçiyoruz. Seçilmiş belediye başkanları yerine kayyumlar atanıyor. Her seçim dönemi meydanlarda demokrasi naraları atan iktidar, demokrasinin kırıntılarını bile yok etmeye çalışıyor. Seçimlerde kaybedilen rant ve ihale çarkı, baskı ve zorbalıkla yeniden kazanılmak isteniyor. Kayyumlarla irademizin gasp edilmesine artık yeter diyoruz.

İktidar seçme ve seçilme hakkımızı gasp ederken ekonomik krizin bütün yükünü de biz emekçi halkın üstüne yıktı. En temel ihtiyaçlarımızı gidermek dahi lüks oldu. Yandaşların, şirketlerin milyonluk vergi borçlarını gözünü kırpmadan silenler, çocuklarımızın okullarını temizlemeyi ise çok gördü. Evlatlarımız okullarda hijyenden uzak eğitim almak zorunda kaldı. Kamunun karşılaması gereken temel hijyen malzemelerini temin etmek, temizlik görevlisi tutmak velilerin omuzuna yüklendi. Parası olanın çocuğunu özel okulda okutabildiği olmayanınsa niteliksiz eğitim aldığı bir düzen yarattılar.Eğitimden sağlığa her alanı ticarileştirdiler. Sağlıkta piyasalaşmanın sonuçlarını hep birlikte gördük. Yeni doğan yoğun bakım servislerinde daha fazla kar için bebeklerimiz hayattan koparıldı. Sağlık için gittiğimiz hastaneler ölüm girdabına dönüştü.

Her gün yeni bir kâbusa uyanıyoruz. Ülkemizde bir günde en az 3 kadın öldürülüyor. Kadınlar hayatın içerisinden koparılmak isteniyor, şiddetle burun buruna yaşıyor. Evlatlarımız, kadın ve çocuklara düşman bu düzenden beslenmiş katiller eliyle hayattan koparılıyor. Kız çocukları kayboluyor, şiddete maruz bırakılıyor, katlediliyor, katilleri gereken cezaları almıyor. Caydırıcı cezalar verilmedikçe şiddet döngüsü devam ediyor. Çocuklar yoksulluk, şiddet ve ölüm çemberinde. Yakın zamanda Diyarbakır’da Narin’i İstanbul’da ise Şirin’i bu karanlık düzen aramızdan aldı.

Çocuklara, gençlere, kadınlara ve hatta bebeklere yaşam hakkı sunmayanlar

Milyonlarca emekçiyi ve emekliyi de açlığa mahkûm etti. Asgari ücret bir kirayı karşılamaya dahi yetmezken emekçilerin değil patronların taleplerine kulak verdiler. Enflasyon alıp başını gitmişken asgari ücret için %20lerde zamların konuşulması kabul edilemez. Maaşları asgari ücrete bile yetişemeyen emeklilere ise adeta ‘siz yaşamayın’ denmektedir. Biz yoksulluğa karşı insanca bir yaşam istiyoruz.

Mahallelerimiz, kentlerimiz, tüm yaşam alanlarımız, doğamız için talana karşı bir aradayız. Kayyumlarla irademizin gasp edilmesine karşı bir aradayız. Krizin faturasının emekçiye yüklenmesine karşı bir aradayız. Sağlıkta ve eğitimde piyasalaşmaya karşı bir aradayız. Kadın cinayetlerine karşı bir aradayız. Bebek ve çocuk katili düzene karşı bir aradayız.

Buradaki irade aynı zamanda bu ülkede bize dayatılmaya çalışılan biat anlayışının karşı duruşudur. İrademizi yok sayanlar bilsinler ki bizler burada ortaya koyduğumuz haklı duruşun arkasındayız. Bir adım dahi geri atmıyoruz. Geleceğimiz için, çocuklarımız için doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz. Ne etki ajanlığı uygulamalarınız ne doğru söyleyeni dokuz köyden kovarcasına verdiğiniz gözdağı, tutuklama, sindirme çalışmalarınız bizleri bir adım dahi geriletmeyecek."