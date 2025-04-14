Eyüpspor - Adana Demirspor: 6-0

Eyüpspor - Adana Demirspor: 6-0

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)- SÜPER Lig’de 31’inci haftanın kapanış karşılaşmasında Eyüpspor sahasında Adana Demirspor’u 6-0 mağlup etti. Eflatun-sarılılar, bu skorla puanını 50’ye yükselterek ligdeki Avrupa’ya katılma yarışını takibini sürdürdü.

Süper Lig’de 31’inci haftanın kapanış karşılaşmasında Eyüpspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Adana Demirspor’u konuk etti. Saat 20.00’de başlayan karşılaşmada Alper Akarsu düdük çaldı. Akarsu’nun yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Cem Özbay üstlendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Eyüpspor, ilk yarıda oyunun tamamıyla hakemi oldu. Eflatun-sarılılar; 10’uncu dakikada Thiam, 21’inci dakikada Emre Akbaba ve 30’uncu dakikada Umut Bozok’un golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da hakimiyetini sürdüren Eyüpspor, 50’nci dakikada Emre Akbaba’nın golüyle farkı 4’e çıkarttı: 4-0. Ev sahibi ekipte Tayfur Bingöl, 78’inci dakikada attığı golle farkı 5 yaptı: 5-0. 87'nci dakikada sahneye çıkan Halil Akbunar maçın skorunu belirledi: 6-0.

Maç Eyüpspor'un 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.