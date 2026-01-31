Eyüpspor, Alanyaspor'u deplasmanda devirdi

Süper Lig 20. hafta maçında Eyüpspor deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Talha Ülvan, 86. dakikada Raux Yao ve 90+4'te Prince Ampem attı. Ev sahibi takımın tek golü 3. dakikada Güven Yalçın'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor 18 puana yükselirken, Alanyaspor 22 puanda kaldı. Eyüp böylece küme düşme hattının üstüne çıkmış oldu. Önümüzdeki hafta Eyüpspor, Başakşehir'i ağırlayacak. Alanyaspor ise Beşiktaş'a konuk olacak.