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Eyüpspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 29.03.2025 10:53
  • Giriş: 29.03.2025 10:53
  • Güncelleme: 29.03.2025 10:54
Kaynak: AA
Eyüpspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 31 Mart Pazartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Eflatun-sarılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Arda Turan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Eyüpspor, yarın RAMS Başakşehir karşılaşmasının çalışmalarına devam edecek.

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