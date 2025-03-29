Eyüpspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 31 Mart Pazartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Eflatun-sarılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Arda Turan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda çift kale maçla tamamladı.
Eyüpspor, yarın RAMS Başakşehir karşılaşmasının çalışmalarına devam edecek.