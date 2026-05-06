Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hakkında tahliye kararı

Bahis soruşturması kapsamında tutuklu olan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Asbaşkanı Fatih Kulaksız hakkında tahliye kararı verildi.

  • 06.05.2026 13:54
Kaynak: Spor Servisi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis" soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

Ajansspor'da yer alan habere göre, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un Başkanı Murat Özkaya ve Asbaşkan Fatih Kulaksız hakkında tahliye kararı verildi.

6 AYLIK SÜREÇ

Yaklaşık altı aydır devam eden hukuki sürecin ardından serbest kalan her iki isim, tutuksuz yargılanmak üzere evlerine döndü.

10 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşen tutuklama kararının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ndeki savunmasında iddiaları kesin bir dille reddeden Murat Özkaya, kendisinin bu dosyanın bir parçası değil, aslında mağduru ve şikayetçisi olduğunu belirtmişti.

