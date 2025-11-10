Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın Mehmet Ağar'la yakınlığı dikkat çekiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı operasyonda tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen Murat Özkaya oldukça tartışmalı bir isim. Kamuoyunda 'futbol figürü' olarak tanınan Özkaya'nın adı daha önce birçok skandala karıştı.

Eyüpspor Başkanı, adı birçok faili meçhule karışan ve ülkenin en karanlık dönemlerinin mimarlarından eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'la olan yakın ilişkileriyle tanınıyor. Ağar, daha önce Eyüpspor maçlarını tribünde izlemiş ve antrenmanını ziyaret etmişti.

BİRÇOK SKANDALDA ADI GEÇTİ

Özkaya, kâğıt üzerinde sadece Eyüpspor’un başkanı. Ancak Özkaya’nın Pendikspor ve Tuzlaspor ile de resmi olmayan bağları olduğu iddia ediliyor. Bazı takımlar için adeta ‘pelerinsiz’ bir kahraman haline gelen Özkaya’nın bağlantısı olduğu iddia edilen kulüplerden biri olan Tuzlaspor hakkında gazeteci Murat Ağırel’in haberleri hâlâ hafızalarda. Ağırel’in iddiaları sonrası kulüp hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ancak açılan soruşturma hakkında güncel bir gelişme yok. Soruşturmayı açan savcı Gökalp Kökçü’nün ise görev yeri değiştirilmişti.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, savcılıkta verdiği ifadede, kendisine gelen şike tekliflerini detaylarıyla anlattığı iddia edildi. Özkaya ifadesinde, Altınordu’da oynadığını söyleyen iki futbolcunun yurt dışı numarası üzerinden WhatsApp’tan kendisine ulaştığını belirtti.

Özkaya, yaşananları şu ifadelerle anlattı: “Bana ‘Başkanım biz iki kişi ilk on birdeyiz. Bu sezon Süper Lig’i en çok siz hak ettiniz’ diye yazdılar. İsimlerini sordum, paylaşmadılar. Ardından, ‘Bizim için lig bitti sayılır. Bu maç sizin için bir şeyler yapmak istiyoruz. İster misiniz?’ dediler. Kişi başı 100 bin TL istediler. Tabii ki kabul etmedim. Durumu önce Altınordu kulübüne sonra da TFF’ye bildirdik. Hatta bu konuda Etik Kurulu’na ifade verdim