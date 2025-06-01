Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın acı günü

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın vefat eden babası Ömer Sıtkı Özkaya son yolculuğuna uğurlandı.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın babası Ömer Sıtkı Özkaya 78 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Özkaya’nın cenaze namazı ikindiye müteakip Eyüpsultan Camii’nde kılındı. Cenaze namazına; İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Sportif A.Ş. eski Başkan Vekili Erden Timur, Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, futbolculardan Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Alpaslan Öztürk ile spor ve iş insanlarından önemli isimler katıldı.

Cenaze namazının ardından Özkaya’nın naaşı Kasımpaşa’da bulunan Kulaksız Mezarlığı’na defnedildi.