Eyüpspor, Berke Özer'in bonservis ücretini açıkladı

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, bu sezonki performansıyla adından söz ettiren Berke Özer'in bonservis ücretini açıkladı.

Tivibu Spor'a konuşan Kulaksız, "Galatasaray'dan teklif var mı?" sorusuna, "Elimize ulaşan resmi bir teklif gelmedi" cevabını verdi.

"Fenerbahçe'den teklif var mı?" sorusuna da yanıt veren Kulaksız, şunları söyledi: "Yok. Fenerbahçe'den teklif yok ama Fenerbahçe'nin sonraki satıştan yüzde 40 payı var. Oyuncu satıldığı takdirde, anlaştığımız kulüple yapılacak ödeme planına göre Fenerbahçe, yüzde 40 pay alacak. Daha önce de söyledim, Fenerbahçe'nin oyuncunun gideceği kulüple ilgili resmi bir söz hakkı yok ama biz nezaketen, 'Bu oyuncuya böyle bir teklif geldi, düşünceniz ne?' diye sorarız. Bu nezaketi Fenerbahçe'ye gösteririz."

"Biz Ahmed Kutucu ve Berke'ye 10 milyon euro bonservis belirledik" diyen Kulaksız, "Ahmed Kutucu'nun çocukluğundan Galatasaray'a sempatisi olması, Galatasaray'a gitmek istemesi, emeklerini de göz önünde bulundurarak fedakarlık yaptık. Başkanımız da zaten Galatasaraylı. Yıllara dayanan bir ilişkisi var. Aynı zamanda iyi bir Galatasaray taraftarı. Bunu da samimi bir şekilde her yerde söyledik. Bu transferi gerçekleştirdik. Berke için 10 milyon euro belirledik ve ben kendi adıma hiç esnemeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.