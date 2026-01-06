Giriş / Abone Ol
Eyüpspor'da bir ayrılık daha

Eyüpspor, Senegalli forvet Mame Thiam ile yolların ayrıldığını duyurdu.

  • 06.01.2026 16:12
  • Giriş: 06.01.2026 16:12
  • Güncelleme: 06.01.2026 16:16
Kaynak: Spor Servisi
Depo Photos

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Senegalli forvet Mame Thiam ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki katkıları, golleri ve sahadaki özverili performansı için Thiam'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

Eyüpspor'da 49 maça çıkan deneyimli futbolcu, 18 gol kaydetti.

