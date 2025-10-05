Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi

Eyüpspor Kulübü, teknik direktör Selçuk Şahin'in istifa ettiğini duyurdu.

Spor
  • 05.10.2025 11:46
  • Giriş: 05.10.2025 11:46
  • Güncelleme: 05.10.2025 11:48
Kaynak: Spor Servisi
Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi
Fotoğraf: AA

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, istifa etti.

Kulübün X hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin'in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

44 yaşındaki teknik direktör, Eyüpspor ile Süper Lig'de 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

BirGün'e Abone Ol