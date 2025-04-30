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Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması

Eyüpspor'dan kulübün transfer yasağına dair yapılan açıklamada "Kulübümüzün geçmiş dönemlere ilişkin FIFA nezdinde sonuçlanan 2 adet davası henüz kesinleşmiş olup, en kısa zamanda ödemeleri yapılarak konulan transfer yasağı kaldırılacaktır" denildi.

Spor
  • 30.04.2025 22:46
  • Giriş: 30.04.2025 22:46
  • Güncelleme: 30.04.2025 22:52
Kaynak: AA
Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması
Fotoğraf: İHA

Süper Lig kulüplerinden Eyüpspor, FIFA'da devam eden 2 davanın yeni sonuçlandığını ve konulan transfer yasağının en kısa zamanda kaldırılacağını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüzün geçmiş dönemlere ilişkin FIFA nezdinde sonuçlanan 2 adet davası henüz kesinleşmiş olup, en kısa zamanda ödemeleri yapılarak konulan transfer yasağı kaldırılacaktır. Kulübümüze uygulanmış herhangi bir 'sportif ceza' bulunmamakta olduğunu tüm spor kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" ifadelerine yer verildi.

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