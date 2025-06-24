Eyüpspor, Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdı.

Eyüpspor, deneyimli oyuncu Dorukhan Toköz’e sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaşarak, "Trendyol Süper Lig’deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Dorukhan Toköz’e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon eflatun-sarılı kulübe imza atan Dorukhan, tüm kulvarlarda 22 maçta görev yaptı.