Eyüpspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen Eyüpspor ile çıkış arayan Fatih Karagümrük, kritik bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Taraftarların merak ettiği sorular ise net: Eyüpspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç öncesi rekabet geçmişi, takımların son performansları, sakat ve cezalı listeleriyle birlikte tüm detaylar...

HAKEM KADROSU AÇIKLANDI!

İKAS Eyüpspor – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasının hakem kadrosu açıklandı. Mücadelede orta hakem olarak Cihan Aydın görev yapacak. Aydın’ın yardımcılıklarını yan hakemler Mehmet Kısal ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Hakan Ülker, gözlemcisi ise İsmet Arzuman olacak.

EYÜPSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK REKABET GEÇMİŞİ

Sezon Ev Sahibi Deplasman Skor 2015/16 (TUR2) Eyüpspor Fatih Karagümrük 0-0 2015/16 (TUR2) Fatih Karagümrük Eyüpspor 1-1

EYÜPSPOR SON MAÇ PERFORMANSLARI

Tarih Ev Sahibi Deplasman Skor 9 Kas Samsunspor Eyüpspor 0-0 3 Kas Eyüpspor Antalyaspor 0-0 25 Eki Trabzonspor Eyüpspor 1-0 20 Eki Eyüpspor Kasımpaşa 1-0 4 Eki Kocaelispor Eyüpspor 0-0 27 Eyl Eyüpspor Göztepe 0-0

FATİH KARAGÜMRÜK SON MAÇ PERFORMANSLARI

Tarih Ev Sahibi Deplasman Skor 9 Kas F.Karagümrük Konyaspor 2-0 3 Kas Rizespor F.Karagümrük 0-0 24 Eki F.Karagümrük Kayserispor 1-0 19 Eki Fenerbahçe F.Karagümrük 2-0 5 Eki F.Karagümrük Gaziantep 0-0 27 Eyl F.Karagümrük Trabzonspor 1-3

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Eyüpspor

Oyuncu Yaş Pozisyon Maç Açıklama Luccas Claro 34 Defans 10 Sakatlık - Ayak Bileği Bağ Zedelenmesi

Fatih Karagümrük

Oyuncu Yaş Pozisyon Açıklama Furkan Bekleviç 26 Kaleci Cezalı - Maçtan Men Cezası

Eyüpspor - Fatih Karagümrük maçının önemi ne?

Her iki ekip de alt sıralardan kurtulmak ve moral depolamak istiyor. Eyüpspor iç sahada dirençli, Karagümrük ise son maçlarda kaybetmeyen bir performansa sahip.

Sakat ve cezalı oyuncular kimler?

Eyüpspor'da Luccas Claro sakat. Karagümrük'te kaleci Furkan Bekleviç cezalı.

Maç hangi kanalda?

Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

EYÜPSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Maç Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi

Başlama Saati: 17:00

Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu – İstanbul

Yayın Kanalı: Bein Sports 1 (Canlı ve şifreli)

Eyüpspor - Fatih Karagümrük karşılaşması sadece üç puan mücadelesi değil, aynı zamanda psikolojik üstünlük için de kritik bir randevu olacak. Maç öncesi eksik oyuncular, son performans bilgileri ve yayın detaylarıyla tüm hazırlıkları tamamladıysanız, artık geri sayım başladı.