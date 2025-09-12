Eyüpspor - Galatasaray maçı saat kaçta?

Süper Lig'de 5. hafta maçları başlıyor. Eyüpspor ile Galatasaray ligin 5. haftasının ik maçında karşı karşıya gelecek. Peki Eyüpspor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar şöyle:

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Eyüpspor -Galatasaray maçının hakemi Batuhan Kolak olurken, Kolak’ın yardımcıları Anıl Usta ve Hakan Yemişken olurken, dördüncü hakem görevini Burak Olcar üstlenecek.

GALATASARAY SÜPER LİG İSTATİSTİKLERİ

Milli araya Çaykur Rizespor’u RAMS Park’ta 3-1 mağlup ederek giren Galatasaray’da goller Davinson Sanchez, Victor Osimhen ve Mauro Icardi’den geldi. Ligde oynadığı dört maçı da kazanarak liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılar, bu süreçte rakip fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde ise yalnızca bir gole izin verdi.

EYÜPSPOR SÜPER LİG İSTATİSTİKLERİ

İkas Eyüpspor ise Süper Lig’deki ilk dört haftada topladığı 4 puanla 10. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi, milli ara öncesinde RAMS Başakşehir deplasmanından 0-0’lık beraberlikle dönmüştü. Geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmada ise Galatasaray bir galibiyet ve bir beraberlik elde etmiş, evindeki maçta 2-2 berabere kalmış, deplasmanda ise rakibini 5-1 mağlup etmişti.

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

Eyüpspor, Süper Lig’de İstanbul takımlarına karşı oynadığı 12 maçta galibiyet elde edemedi (4 beraberlik, 8 mağlubiyet).

Galatasaray, bu sezon oynadığı dört lig maçını da en az üç gol atarak kazandı. Sarı-kırmızılılar en son 2009/10 sezonunda beş maçlık benzer bir seriye ulaşmıştı.

Galatasaray, lig tarihinde bu aşamalarda en yüksek gol averajını tekrarladı (+12; 13 gol atıp 1 gol yedi). Aynı başarı 1998/99 ve 1994/95 sezonlarında da yakalanmıştı.

Bu sezon Süper Lig’de önde kazandığı toplarla en fazla şut üreten iki takım Eyüpspor ve Galatasaray (7).

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Eyüpspor - Galatasaray maçı 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak.

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.