Eyüpspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Osimhen oynayacak mı? İlk 11'ler netleşti!

Süper Lig'de 5. hafta maçları başlıyor. Eyüpspor ile Galatasaray ligin 5. haftasının ik maçında karşı karşıya gelecek. Peki Eyüpspor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar şöyle:

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Eyüpspor -Galatasaray maçının hakemi Batuhan Kolak olurken, Kolak’ın yardımcıları Anıl Usta ve Hakan Yemişken olurken, dördüncü hakem görevini Burak Olcar üstlenecek.

GALATASARAY SÜPER LİG İSTATİSTİKLERİ

Milli araya Çaykur Rizespor’u RAMS Park’ta 3-1 mağlup ederek giren Galatasaray’da goller Davinson Sanchez, Victor Osimhen ve Mauro Icardi’den geldi. Ligde oynadığı dört maçı da kazanarak liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılar, bu süreçte rakip fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde ise yalnızca bir gole izin verdi.

EYÜPSPOR SÜPER LİG İSTATİSTİKLERİ

İkas Eyüpspor ise Süper Lig’deki ilk dört haftada topladığı 4 puanla 10. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi, milli ara öncesinde RAMS Başakşehir deplasmanından 0-0’lık beraberlikle dönmüştü. Geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmada ise Galatasaray bir galibiyet ve bir beraberlik elde etmiş, evindeki maçta 2-2 berabere kalmış, deplasmanda ise rakibini 5-1 mağlup etmişti.

OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Sakatlığı bulunan Osimhen'in Eyüpspor karşısında forma giymesi beklenmiyor. Osimhen ne zaman iyileşecek sorusunun cevabı ise şöyle: Osimhen için muhtemel sahalara geri dönüş tarihi olarak 23 Eylül ifade ediliyor.

GALATASARAY İLK 11

Uğurcan, Sánchez, Sallai, Sara, Icardi, Sané, Yunus, Eren, İlkay, Torreira, Abdülkerim

EYÜPSPOR İLK 11'İ

Marcos Felipe, Lucaas Claro, Nihad Mujakic, Robin Yalçın, Umut Meras, Kerem Demirbay, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Svit Seslar, Denis Drăguş, Prince Ampem

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

Eyüpspor, Süper Lig’de İstanbul takımlarına karşı oynadığı 12 maçta galibiyet elde edemedi (4 beraberlik, 8 mağlubiyet).

Galatasaray, bu sezon oynadığı dört lig maçını da en az üç gol atarak kazandı. Sarı-kırmızılılar en son 2009/10 sezonunda beş maçlık benzer bir seriye ulaşmıştı.

Galatasaray, lig tarihinde bu aşamalarda en yüksek gol averajını tekrarladı (+12; 13 gol atıp 1 gol yedi). Aynı başarı 1998/99 ve 1994/95 sezonlarında da yakalanmıştı.

Bu sezon Süper Lig’de önde kazandığı toplarla en fazla şut üreten iki takım Eyüpspor ve Galatasaray (7).

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Eyüpspor - Galatasaray maçı 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak.

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.