Eyüpspor - Gaziantep FK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Trendyol Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren ikas Eyüpspor, 31. hafta maçında sahasında Gaziantep FK’yı ağırlayacak. Ligde kritik haftalara girilirken oynanacak mücadele, alt sıralardaki yarış açısından büyük önem taşıyor.

EYÜPSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma Tarih Saat Stat Hakem Eyüpspor - Gaziantep FK 25 Nisan 2026 Cumartesi 14.30 Recep Tayyip Erdoğan Stadı Reşat Onur Coşkunses

EYÜPSPOR KÜMEDE KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

Sezonda oynadığı 30 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor, 25 puan ve averajla 16. sırada bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup eden eflatun-sarılı ekip, Gaziantep FK karşısında da kazanarak ligde kalma umutlarını güçlendirmek istiyor.

EYÜPSPOR’DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Eyüpspor’da tedavileri devam eden Emre Akbaba ve Dorin Rotariu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ayrıca Angel Torres ile kırmızı kart cezalısı Anıl Yaşar da Gaziantep FK maçında takımını yalnız bırakacak.

KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Eyüpspor’da Jankat Yılmaz ve Jerome Onguene ceza sınırında bulunuyor.

İki oyuncu da Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

İLK MAÇI EYÜPSPOR KAZANMIŞTI

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Gaziantep’te oynanan karşılaşmayı Eyüpspor 2-1 kazanmıştı.

Eflatun-sarılı ekip, bu kez sahasında da galibiyet alarak kritik haftada avantaj elde etmeyi hedefliyor.

