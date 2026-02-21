Eyüpspor, Gençlerbirliği’ni son nefeste geçti

Süper Lig’in 23. haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği’ni konuk etti. Kasımpaşa Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Eyüpspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 kazandı.

Mücadelede tempo uzun süre düşük kaldı. Karşılaşmanın büyük bölümünde iki takım da net fırsatlar üretmekte zorlanırken, gol 90+1. dakikada geldi.

GOL METEHAN ALTUNBAŞ'TAN GELDİ

Radu’nun pasıyla savunma arkasına sarkan Metehan Altunbaş, ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Eyüpspor’a galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Eyüpspor ligde 21 puana yükselirken, Gençlerbirliği 23 puanda kaldı. İstanbul ekibi, sahasında 6 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise sahasında Kayserispor’u konuk edecek. Karşılaşmayı, deneyimli teknik adam Fatih Terim de tribünden takip etti.