Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Eyüpspor - Göztepe maçı nerede oynanacak? Eyüpspor - Göztepe maçının hakemi kim?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftası, ligin 2 flaş takımı olan Eyüpspor ile Göztepe'nin karşılaşmasına sahne olacak. Peki Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Eyüpspor Göztepe maçının hakemi kim? Eyüpspor - Göztepe maçıyla ilgili detaylar makalemizde.
Trendyol Süper Lig'de 9. haftada Eyüpspor Göztepe ile karşılaşacak. Eyüpspor Göztepe maçı ile ilgili detaylara bakalım:
EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Eyüpspor - Göztepe maçını hakem Turgut Doman yönetecek.
EYÜPSPOR MAÇ İSTATİSTİKLERİ VE PUAN DURUMU
Süper Lig'in ilk 8 haftasında üçer galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor, 12 puanla 7. sırada yer alıyor.
GÖZTEPE MAÇ İSTATİSTİKLERİ VE PUAN DURUMU
Ligdeki 7 karşılaşmasında üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet yaşayan Göztepe ise topladığı 12 puanla 6. sırada bulunuyor.
EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Eyüpspor - Göztepe maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.
EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Eyüpspor - Göztepe maçı 19 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Eyüpspor - Göztepe maçı canlı olarak Bein Sport üzerinden izlenecek.
EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Eyüpspor - Göztepe maçı Bein Sport üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.