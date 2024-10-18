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Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Eyüpspor - Göztepe maçı nerede oynanacak? Eyüpspor - Göztepe maçının hakemi kim?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası, ligin 2 flaş takımı olan Eyüpspor ile Göztepe'nin karşılaşmasına sahne olacak. Peki Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Eyüpspor Göztepe maçının hakemi kim? Eyüpspor - Göztepe maçıyla ilgili detaylar makalemizde.

BirBilgi
  • 18.10.2024 10:53
  • Giriş: 18.10.2024 10:53
  • Güncelleme: 18.10.2024 11:11
Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Eyüpspor - Göztepe maçı nerede oynanacak? Eyüpspor - Göztepe maçının hakemi kim?
Foto: Depophotos

Trendyol Süper Lig'de 9. haftada Eyüpspor Göztepe ile karşılaşacak. Eyüpspor Göztepe maçı ile ilgili detaylara bakalım:

EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Eyüpspor - Göztepe maçını hakem Turgut Doman yönetecek.

EYÜPSPOR MAÇ İSTATİSTİKLERİ VE PUAN DURUMU

Süper Lig'in ilk 8 haftasında üçer galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor, 12 puanla 7. sırada yer alıyor.

GÖZTEPE MAÇ İSTATİSTİKLERİ VE PUAN DURUMU

Ligdeki 7 karşılaşmasında üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet yaşayan Göztepe ise topladığı 12 puanla 6. sırada bulunuyor.

EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eyüpspor - Göztepe maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor - Göztepe maçı 19 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Göztepe maçı canlı olarak Bein Sport üzerinden izlenecek.

EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Eyüpspor - Göztepe maçı Bein Sport üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

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