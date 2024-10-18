Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Eyüpspor - Göztepe maçı nerede oynanacak? Eyüpspor - Göztepe maçının hakemi kim?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası, ligin 2 flaş takımı olan Eyüpspor ile Göztepe'nin karşılaşmasına sahne olacak. Peki Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Eyüpspor Göztepe maçının hakemi kim? Eyüpspor - Göztepe maçıyla ilgili detaylar makalemizde.

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Foto: Depophotos