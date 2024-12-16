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Eyüpspor, Hamza Akman'ı kadrosuna kattı

Ajans Haberleri
  • 16.12.2024 16:29
  • Giriş: 16.12.2024 16:29
  • Güncelleme: 16.12.2024 16:30
Kaynak: DHA
Eyüpspor, Hamza Akman'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada,"ikas Eyüpspor’a Hoş Geldin Hamza Akman! ikas Eyüpspor’umuz, Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı. Hamza Akman’a ‘hoş geldin’ diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Son olarak Danimarka ekibi Sonderjyske'de forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, Sonderjyske formasıyla 1 resmi maça çıkmıştı.

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