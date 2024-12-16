Eyüpspor, Hamza Akman'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada,"ikas Eyüpspor’a Hoş Geldin Hamza Akman! ikas Eyüpspor’umuz, Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı. Hamza Akman’a ‘hoş geldin’ diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Son olarak Danimarka ekibi Sonderjyske'de forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, Sonderjyske formasıyla 1 resmi maça çıkmıştı.