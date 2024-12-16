Eyüpspor, Hamza Akman'ı kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'umuz, Hamza Akman ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı. Hamza Akman'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, sezon başında sarı-kırmızılı ekipten ayrılarak Sönderjyske'ye transfer olmuştu.

Hamza, Sönderjyske'de forma giydiği 3 karşılaşmada 1 asist yaptı.