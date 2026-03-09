Eyüpspor - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor - Kocaelispor muhtemel 11'ler

Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Eyüpspor - Kocaelispor maçı, lig sıralaması açısından kritik bir mücadeleye sahne olacak. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Eyüpspor ile orta sıralarda yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen Kocaelispor’un karşı karşıya geleceği bu maç futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Özellikle Eyüpspor - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusu taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ayrıca iki takımın sahaya hangi kadrolarla çıkacağı da merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. İşte Eyüpspor - Kocaelispor maçı yayın bilgisi, istatistikler ve muhtemel 11’ler.

EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak olan Eyüpspor - Kocaelispor karşılaşması, 9 Mart Pazartesi günü saat 16.00’da başlayacak.

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma Tarih Saat Kanal Eyüpspor - Kocaelispor 9 Mart Pazartesi 16.00 beIN Sports 1

EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR MAÇININ ÖNEMİ

Eyüpspor ile Kocaelispor arasındaki mücadele, lig sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Ev sahibi Eyüpspor, 24 hafta sonunda topladığı 22 puanla 15. sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi sahasında kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Konuk ekip Kocaelispor ise 24 maçta 30 puan toplayarak 9. sırada bulunuyor. Deplasmanda oynayacağı bu karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılmak isteyen Kocaelispor, üst sıralara yaklaşma fırsatını değerlendirmek istiyor.

EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlara bakıldığında genel üstünlüğün Kocaelispor’da olduğu görülüyor.

Toplam maç sayısı: 15

Kocaelispor galibiyet: 7

Eyüpspor galibiyet: 5

Beraberlik: 3

Ancak Eyüpspor’un iç saha performansı dikkat çekiyor. İstanbul ekibi, sahasında oynanan karşılaşmalarda rakibine karşı daha dirençli bir görüntü sergiliyor.

Eyüpspor’un iç saha performansı

Eyüpspor’un ev sahipliğinde oynanan 7 karşılaşmada:

Eyüpspor galibiyet: 4

Kocaelispor galibiyet: 2

Beraberlik: 1

Bu istatistikler Eyüpspor’un kendi sahasında rakibine karşı daha etkili bir performans ortaya koyduğunu gösteriyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON MAÇLAR

Son yıllarda oynanan karşılaşmaların oldukça çekişmeli geçtiği dikkat çekiyor.

Eyüpspor iç sahada oynadığı son iki maçta Kocaelispor’u 2-1 ve 2-0 skorlarıyla mağlup etmeyi başardı. Buna karşılık Kocaelispor da son karşılaşmada rakibini 1-0 yenerek moral üstünlüğünü elde etti.

Bu veriler, iki takım arasındaki rekabetin oldukça dengeli ve mücadeleci geçtiğini gösteriyor.

EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor muhtemel 11

Jankat Yılmaz

Talha Ülvan

J. Onguene

Bedirhan Özyurt

Umut Meraş

Baran Ali Gezek

Taşkın İlter

M. Legowski

A. Torres

L. Pintor

Umut Bozok

Kocaelispor muhtemel 11

Gökhan Değirmenci

Ahmet Oğuz

Anfernee Djiksteel

Hrvoje Smolcic

Massadio Haidara

Show

Habib Keita

Karol Linetty

Tayfur Bingöl

Dan Agyei

Serdar Dursun

PUAN DURUMU AÇISINDAN KRİTİK MÜCADELE

Puan tablosuna bakıldığında iki takım arasındaki fark dikkat çekiyor. Kocaelispor 30 puanla Eyüpspor’un önünde yer alırken, averaj farkı da iki takım arasındaki performans farkını ortaya koyuyor.

Eyüpspor averaj: -16

Kocaelispor averaj: -4

Bu tablo Kocaelispor’un sezon genelinde daha dengeli bir performans sergilediğini gösterse de, Eyüpspor’un iç saha avantajı maçın sonucunu belirleyebilecek önemli faktörlerden biri olabilir.

Eyüpspor - Kocaelispor maçı hangi kanalda?

Eyüpspor - Kocaelispor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

Eyüpspor - Kocaelispor maçı saat kaçta?

Karşılaşma 9 Mart Pazartesi günü saat 16.00’da başlayacaktır.

Eyüpspor - Kocaelispor maçı ne zaman?

Süper Lig 25. hafta mücadelesi 9 Mart Pazartesi günü oynanacaktır.

Eyüpspor ligde kaçıncı sırada?

Eyüpspor 24 maç sonunda 22 puanla 15. sırada yer almaktadır.

Kocaelispor ligde kaçıncı sırada?

Kocaelispor 24 maç sonunda 30 puanla ligde 9. sırada bulunmaktadır.