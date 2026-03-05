Eyüpspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Eyüpspor - Konyaspor maçı yayın bilgisi

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan grup aşamasında hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri olan Eyüpspor - Konyaspor maçı, kupada çeyrek final hesaplarını doğrudan etkileyebilecek kritik mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle “Eyüpspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İstanbul’da oynanacak bu önemli mücadelede hem grup sıralaması hem de çeyrek final ihtimalleri açısından büyük bir rekabet yaşanacak.

ikas Eyüpspor ile TÜMOSAN Konyaspor’un karşı karşıya geleceği mücadele, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun 4. ve son haftasında oynanacak. Kupada yoluna devam etmek isteyen iki ekip de sahaya mutlak puan hedefiyle çıkacak. İşte Eyüpspor - Konyaspor maçı hakkında tüm detaylar.

EYÜPSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda oynanacak Eyüpspor - Konyaspor karşılaşması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Kritik mücadele İstanbul’da oynanacak ve canlı yayınla ekranlara gelecek.

Maç Tarih Saat Stadyum Yayın Kanalı Eyüpspor - Konyaspor 5 Şubat Perşembe 20.30 Recep Tayyip Erdoğan Stadı A Spor

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI B GRUBU’NDA SON HAFTA HEYECANI

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında son haftaya girilirken takımlar çeyrek final için kritik puan mücadelesi veriyor. Turnuva formatına göre her grupta ilk iki sırayı alan ekipler doğrudan çeyrek finale yükseliyor. Bunun yanı sıra üç grupta en iyi iki üçüncü takım da çeyrek final bileti alacak.

Bu nedenle Eyüpspor - Konyaspor maçı yalnızca iki takım için değil, grup sıralamasını ve çeyrek final tablosunu da doğrudan etkileyebilecek önemli bir karşılaşma olarak görülüyor.

EYÜPSPOR’UN GRUPTAKİ PERFORMANSI

B Grubu’nda mücadele eden Eyüpspor, oynadığı üç karşılaşmada inişli çıkışlı bir performans sergiledi. İstanbul temsilcisi bu maçlarda bir galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı.

3 maç

1 galibiyet

1 beraberlik

1 mağlubiyet

4 puan

Topladığı 4 puanla grubun 5. sırasında bulunan Eyüpspor, son hafta maçında sahasında kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

KONYASPOR GRUPTA NAMAĞLUP İLERLİYOR

TÜMOSAN Konyaspor ise Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. Yeşil-beyazlı ekip oynadığı üç karşılaşmanın tamamını kazanarak 9 puan topladı.

Averajla Samsunspor’un ardından ikinci sırada bulunan Konyaspor, son hafta maçında da puan alarak çeyrek final yolunda avantajını korumak istiyor.

Konyaspor’un grup performansı

3 maç

3 galibiyet

0 beraberlik

0 mağlubiyet

9 puan

Bu performansıyla Konyaspor, grubun en formda takımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

EYÜPSPOR - KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan atamaya göre Eyüpspor - Konyaspor karşılaşmasını hakem Davut Çelik yönetecek. Kritik mücadelede hakem kararları da maçın gidişatında belirleyici olabilir.

EYÜPSPOR - KONYASPOR MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Bu karşılaşma özellikle grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Son hafta maçında alınacak sonuçlar çeyrek finale yükselecek takımları belirleyecek.

Eyüpspor sahasında kazanarak üst sıralara çıkmayı hedeflerken, Konyaspor ise namağlup serisini sürdürerek gruptan avantajlı şekilde çıkmak istiyor.

Eyüpspor - Konyaspor maçı ne zaman?

Eyüpspor - Konyaspor maçı 5 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Eyüpspor - Konyaspor maçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu karşılaşması saat 20.30’da başlayacak.

Eyüpspor - Konyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Eyüpspor - Konyaspor maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma İstanbul’da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak.

Eyüpspor grupta kaç puanda?

Eyüpspor, B Grubu’nda oynadığı üç maç sonunda 4 puanla 5. sırada yer alıyor.

Konyaspor grupta kaç puanda?

Konyaspor, oynadığı üç maçı da kazanarak 9 puan topladı ve averajla ikinci sırada bulunuyor.

Eyüpspor - Konyaspor maçının hakemi kim?

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasını hakem Davut Çelik yönetecek.