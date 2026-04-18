Eyüpspor kümede kalma yolunda ümidini korudu

Süper Lig’in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Eyüpspor, Karagümrük’ü deplasmanda 2-1 mağlup etti. Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, kümede kalma hattındaki dengeleri doğrudan etkiledi.

Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, 16. dakikada Serginho’nun golüyle 1-0 öne geçti. Eyüpspor ise ilk yarının son bölümünde skoru çevirmeyi başardı.

39. dakikada Kranevitter’in kendi kalesine attığı golle eşitliği sağlayan konuk ekip, 44. dakikada Mateusz Legowski’nin golüyle soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

EYÜPSPOR 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarıda skor değişmezken Eyüpspor, 78. dakikada Anıl Yaşar’ın VAR incelemesi sonrası gördüğü kırmızı kartla maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, ligde 6 hafta aranın ardından galibiyet sevinci yaşadı ve puanını 25’e yükseltti. Son sırada bulunan Fatih Karagümrük ise 20 puanda kalarak bitime dört hafta kala ligde kalma umutlarını büyük ölçüde yitirdi.

Eyüpspor gelecek hafta Gaziantep FK ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak.