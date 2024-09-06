Eyüpspor, Ruben Vezo’yu kiralık olarak kadrosuna kattı

Süper Lig’de oynadığı 4 maçtan; 2 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılan Eyüpspor’da transfer çalışmaları da devam ediyor. Eflatun-sarılı ekip, son olarak Yunanistan ekibi Olympiakos forması giyen Portekizli savunmacı Ruben Vezo’yu 1 yıllığına kiraladı.

Ruben Vezo için düzenlenen imza töreninde konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, “Ruben Vezo, önemli kariyere sahip önemli bir oyuncu. Bizim de stoper mevkisinde sayısal olarak bir eksikliğimiz vardı. Ruben ile o bölgemizi güçlendirmiş olduk. Transferin gerçekleşmesinde bize kolaylık sağlayan Olympiakos Sportif Direktörü Dimitris Karpetopoulosn’e teşekkür ediyorum. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.