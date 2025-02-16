Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Eyüpspor sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Eyüpspor evinde karşılaştığı Kayserispor'la 1-1 beraber kaldı.

Ajans Haberleri
  • 16.02.2025 18:27
  • Giriş: 16.02.2025 18:27
  • Güncelleme: 16.02.2025 18:27
Kaynak: ANKA
Eyüpspor sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Eyüpspor evinde karşılaştığı Kayserispor'la 1-1 beraber kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 24'üncü hafta maçında Eyüpspor evinde Kayserispor'la karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetti.

Zorlu mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Emre Mor 56. dakikada attığı golle Eyüpspor'u 1-0 öne geçirdi. Kayserispor mücadelenin 90+2'nci dakikasında Joseph Attamah'ın attığı golle skora dengeyi getirdi. Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

BirGün'e Abone Ol