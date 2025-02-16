Eyüpspor sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Eyüpspor evinde karşılaştığı Kayserispor'la 1-1 beraber kaldı.
Kaynak: ANKA
(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Eyüpspor evinde karşılaştığı Kayserispor'la 1-1 beraber kaldı.
Trendyol Süper Lig'de 24'üncü hafta maçında Eyüpspor evinde Kayserispor'la karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetti.
Zorlu mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Emre Mor 56. dakikada attığı golle Eyüpspor'u 1-0 öne geçirdi. Kayserispor mücadelenin 90+2'nci dakikasında Joseph Attamah'ın attığı golle skora dengeyi getirdi. Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.