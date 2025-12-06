Eyüpspor, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ikas Eyüpspor, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: ANKA
(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ikas Eyüpspor, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ikas Eyüpspor, sahasında Zecorner Kayserispor'la karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Eyüpspor'un golünü 51. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Kayserispor'un golüne ise 70. dakikada Laszlo Benes imza attı.