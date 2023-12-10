Eyüpspor-Şanlıurfaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Astor Enerji Şanlıurfaspor'u 4-0 yenen Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, oyuncularının inanılmaz bir performans sergilediğini söyledi.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, Şanlıurfaspor'un deplasmanlarda iyi performans sergilediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şanlıurfaspor ciddi bir deplasman performansı ile buraya geldi. 14 puanın 9'unu deplasmanda almış bir takım. Son 2 deplasmanında Bandırmaspor'u yenip, Sakaryaspor ile berabere kaldılar. Bunlar bizi yenen takımlardı. Bu ligde herkesin herkesi yendiğini 14 haftada görmüş olduk. Bu maça da ciddiyetle hazırlandık. İlk düdükten son düdüğe kadar bunu gördük. Oyuncularımız inanılmaz performans sergiledi, kendilerine teşekkür etmek istiyoruz. Kazanıp pozisyonumuzu koruyarak, Göztepe deplasmanına gitmek istiyorduk. Önümüzdeki Göztepe maçına motive olup hazırlıklarımıza başlayacağız."

- İrfan Buz: "Eyüpspor'u tebrik ediyorum"

Astor Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Eyüpspor'un net bir skorla haklı bir galibiyet elde ettiğini belirtti.

Farklı yenilgiden dolayı çok üzgün olduklarını anlatan Buz, şöyle konuştu:

"Müsabakayı analiz ettiğimizde 5. dakika çok erken bir golle geriye düştük. Duran topta istediğimiz gibi topu çıkaramadık. 20. dakikada net bir pozisyonumuz vardı. Atmış olsak 1-1 olacaktı. Eyüpspor net bir skor aldığı için bizden üstün oynadı. Takımımız buna cevap veremedi. Müsabaka içerisinde 3. gol penaltı pozisyonu tam göremedim. 3'ten sonra 4. golü yedik, net bir skorla kaybettik. Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Önümüzde çok önemli 2 maçımız var. Çorum maçına motive olmak zorundayız. O maçta 3 puanı almak istiyoruz."