Eyüpspor Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına vardı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk Şahin’in transfer sürecinde gösterdikleri destek ve sağladıkları kolaylıklar için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’na ve A Millî Takım Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella’ya teşekkür ederiz. Selçuk Şahin, millî takım kampının ardından düzenlenecek basına açık imza töreniyle resmi olarak görevine başlayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz sezonu 53 puan ile 6. sırada tamamlayan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan sezon sonunda kulüpten ayrılarak Ukrayna temsilcisi Shaktar Donetsk ile anlaşmıştı.