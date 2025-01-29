Eyüpspor, Stepanenko’yu kadrosuna kattı

Tecrübeli orta saha oyuncusu, yarın İstanbul’a gelecek

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Eyüpspor, Shakhtar Donetsk’in kaptanı Taras Stepanenko ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, devre arası transfer döneminde çalışmalarına devam ediyor. Eflatun-sarılı ekip, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in takım kaptanı, orta saha oyuncusu Taras Stepanenko’yu kadrosuna kattı. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2010-11 sezonundan beri Ukrayna ekibinin formasını terletiyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bugün Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Ukrayna ekibinin formasını son kez terletecek. 1,5 yıllık anlaşmaya varılan Stepanenko, yarın sözleşme imzalamak için İstanbul’a gelecek.

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