Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

Eyüpspor, ligde yaptığı 29 maçta 13 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Eflatun-sarılı takım, 47 puanla 5. sırada yer alıyor.

Bu sezon 12 puan cezası alan ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise ligde çıktığı 28 müsabakada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 22 yenilgi sonucunda -2 puanla 19. ve son basamakta bulunuyor.