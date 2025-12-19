Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi sonucunda 13 puan toplayan eflatun-sarılı ekip, 17. sırada yer alıyor.
- 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Eyüpspor'da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Yalçın Kayan, Denis Draguş ve Prince Ampem, Fenerbahçe ile oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde ligin 18. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında görev yapamayacak.