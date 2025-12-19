Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 19.12.2025 11:00
  • Giriş: 19.12.2025 11:00
  • Güncelleme: 19.12.2025 11:00
Kaynak: AA
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

İSTANBUL (AA) - ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi sonucunda 13 puan toplayan eflatun-sarılı ekip, 17. sırada yer alıyor.

- 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Eyüpspor'da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Yalçın Kayan, Denis Draguş ve Prince Ampem, Fenerbahçe ile oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde ligin 18. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında görev yapamayacak.

BirGün'e Abone Ol