Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak
Kaynak: AA
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Mersin Stadı'ndaki maç, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Abdullah Uğur Sarı yapacak.
Ligde çıktığı 28 müsabakada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor, topladığı 44 puanla beşinci sırada.
Eyüpspor, ligin ilk yarısında konuk ettiği rakibini 2-0 yenmişti.