Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Ligde yenilgisi bulunmayan takımlardan Eyüpspor, 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sezonun ilk maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor, Bodrum FK'yi 4-1, Sivasspor'u da deplasmanda 1-0 yendi. İstanbul ekibi, son maçında ise Trabzonspor ile golsüz berabere kalarak 8 puan topladı.

İki maçı eksik olan Kayseri ekibi ise ligde şu ana kadar 2 müsabaka oynadı. Sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda ise Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve 1 puan topladı. Ligin ilk haftasını bay geçen Kayseri ekibinin, 3. haftadaki Trabzonspor müsabakası ise bordo-mavili ekibin Avrupa'da oynayacağı maç nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti.