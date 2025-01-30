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Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

Ajans Haberleri
  • 30.01.2025 13:42
  • Giriş: 30.01.2025 13:42
  • Güncelleme: 30.01.2025 13:42
Kaynak: AA
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Net Global Sivaspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Eyüpspor, 36 puanla 4. sırada bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunan Sivasspor ise 23 puanla 13. sırada yer alıyor.

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