Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Net Global Sivaspor'u konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Eyüpspor, 36 puanla 4. sırada bulunuyor.
Ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunan Sivasspor ise 23 puanla 13. sırada yer alıyor.