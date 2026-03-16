Eyüpspor - Trabzonspor maçı hangi gün ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’de heyecan 27. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken futbolseverlerin gözü Eyüpspor - Trabzonspor maçına çevrildi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor deplasmanda Eyüpspor’a konuk olacak. İstanbul’da oynanacak karşılaşma öncesinde maçın tarihi, saati, puan durumu ve sakat-cezalı oyuncular merak ediliyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, bu karşılaşmayı kazanması halinde Süper Lig’de uzun bir aradan sonra önemli bir galibiyet serisine ulaşacak. Bordo-mavililer, Eyüpspor karşısında kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

EYÜPSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu kapsamında oynanacak olan Eyüpspor - Trabzonspor maçı 18 Mart 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Maç bilgileri

Maç: Eyüpspor - Trabzonspor

Eyüpspor - Trabzonspor Tarih: 18 Mart 2026

18 Mart 2026 Saat: 20:00

20:00 Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul Organizasyon: Trendyol Süper Lig

TRABZONSPOR GALİBİYET SERİSİNİ BÜYÜTMEK İSTİYOR

Trabzonspor, Eyüpspor karşısında kazanması halinde Süper Lig’de önemli bir istatistiğe ulaşacak. Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor’u 3-1, Çaykur Rizespor’u ise 1-0 mağlup ederek dikkat çekici bir performans sergiledi.

Karadeniz temsilcisi Eyüpspor’u da mağlup ederse ligde üst üste 5. galibiyetini elde ederek 148 hafta sonra ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak.

TRABZONSPOR’UN SON ŞAMPİYONLUK SEZONUNDAKİ SERİ

Trabzonspor en son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Bordo-mavililer o süreçte sırasıyla Galatasaray’ı 2-1, Kasımpaşa’yı 1-0, Konyaspor’u 2-1, Alanyaspor’u 4-0 ve Kayserispor’u 3-2 mağlup ederek önemli bir başarı elde etmişti.

FATİH TEKKE YÖNETİMİNDE SERİ HEDEFİ

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon iki kez üst üste 4 maç kazanma başarısı gösterdi. Bordo-mavililer 7 ile 10. haftalar arasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’ü 4-3, Zecorner Kayserispor’u 4-0, Çaykur Rizespor’u 2-1 ve Eyüpspor’u 2-0 mağlup etmişti.

Eyüpspor karşısında alınacak galibiyet, Fatih Tekke döneminde ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi anlamına gelecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sıra Takım O Gol Puan 1 Galatasaray 26 62:18 64 2 Fenerbahçe 26 57:27 57 3 Trabzonspor 26 52:29 57 4 Beşiktaş 26 47:30 49 5 Göztepe 26 30:20 43 16 Eyüpspor 26 19:37 22

Trabzonspor 57 puanla ligde 3. sırada yer alırken Eyüpspor ise 22 puanla 16. sırada bulunuyor. Bu nedenle karşılaşma hem zirve yarışı hem de alt sıralardaki mücadele açısından kritik önem taşıyor.

EYÜPSPOR SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Gilbert Mendy – Statü gereği

– Statü gereği Dorin Rotariu – Şüpheli

– Şüpheli Christ Sadia – Statü gereği

TRABZONSPOR SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Arseniy Batagov – Diz bağlarında problem

– Diz bağlarında problem Edin Visca – Ayağı kırık

– Ayağı kırık Benjamin Bouchouari – Şüpheli

