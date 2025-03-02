Eyüpspor yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ikas Eyüpspor, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Ligde oynadığı 24 müsabakada 11 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan teknik direktör Arda Turan yönetimindeki ikas Eyüpspor, 40 puanla 5. sırada yer alıyor.
Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK ise ligde çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı ve topladığı 29 puanla 13. basamakta kendine yer buldu.