Eyüpspor’da Anastasios Chatzigiovanis, Asteras Aktor’a kiralandı
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ikas Eyüpspor, futbolcu Anastasios Chatzigiovanis’i sezon sonuna kadar Yunanistan'ın Asteras Aktor ekibine kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Anastasios Chatzigiovanis'ın kiralık transferi hakkında Asteras Aktor FC ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Asteras Aktor FC forması giyecektir. Anastasios Chatzigiovanis’e Yunanistan kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.
Yunan sol kanat, Eyüpspor formasıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 6 maçta görev aldı.