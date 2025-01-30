Eyüpspor’da bir ayrılık daha yaşandı

Eyüpspor, futbolcu Anastasios Chatzigiovanis’i sezon sonuna kadar Yunanistan’ın Asteras Aktor ekibine kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Anastasios Chatzigiovanis’ın kiralık transferi hakkında Asteras Aktor FC ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Asteras Aktor FC forması giyecektir. Anastasios Chatzigiovanis’e Yunanistan kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.

Yunan sol kanat, Eyüpspor formasıyla bu sezon Süper Lig’de 6 maçta görev aldı.